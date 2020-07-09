rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Уже завтра можем вернуть»: ростовский губернатор об ограничения по коронавирусу

9 июля 2020, 14:15
Фото: RostovGazeta
Губернатор Ростовской области Василий Голубев остался недоволен тем, как соблюдаются противоэпидемиологические меры на объектах торговли, заявил он в ходе заседания регионального штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

По его словам, стабилизация эпидемических процессов, которой удалось достичь региональным властям, не является причиной забывать об этой проблеме. Василий Голубев пояснил, что для недопущения повторных вспышек вирусной инфекции необходимо качественное усиление контроля за соблюдением мер противоэпидемической защиты на всей территории области.

По информации, представленной директором департамента потребительского рынка региона Ириной Теларовой, на объектах торговли регулярно фиксируются нарушения противоэпидемиологического режима. Она сообщила, что перчаточно-масочный режим соблюдают около 80% продавцов и не больше половины покупателей.

Это вызвало критику со стороны главы региона. «Я сомневаюсь, что вы с каждым покупателем провели разъяснительную работу. Я в это не верю. Если мы заинтересованы в стабильной ситуации в регионе, действовать нужно жестко. Посмотрите на опыт зарубежных стран, где возвращают ранее отмененные запреты и люди реагируют на подобные вещи очень сложно. Потому что, если мы сейчас не добьемся строгого выполнения действующих санитарных ограничений, то уже завтра они могут быть ужесточены. Нам нельзя допустить подобного», — подчеркнул Василий Голубев.

Он пообещал, что в течение следующих недель будет лично посещать магазины и рынки, а также общественный транспорт без предупреждения и проверять, как на этих объектах соблюдаются требования Роспотребнадзора.

На 9 июля в Ростовской области было зарегистрирован 10441 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 7610 человек, скончались 152 пациента.

#Желтые новости
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00