«Уже завтра можем вернуть»: ростовский губернатор об ограничения по коронавирусу

Это вызвало критику со стороны главы региона. «Я сомневаюсь, что вы с каждым покупателем провели разъяснительную работу. Я в это не верю. Если мы заинтересованы в стабильной ситуации в регионе, действовать нужно жестко. Посмотрите на опыт зарубежных стран, где возвращают ранее отмененные запреты и люди реагируют на подобные вещи очень сложно. Потому что, если мы сейчас не добьемся строгого выполнения действующих санитарных ограничений, то уже завтра они могут быть ужесточены. Нам нельзя допустить подобного», — подчеркнул Василий Голубев.