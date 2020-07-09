«Уже завтра можем вернуть»: ростовский губернатор об ограничения по коронавирусу

По его словам, стабилизация эпидемических процессов, которой удалось достичь региональным властям, не является причиной забывать об этой проблеме. Василий Голубев пояснил, что для недопущения повторных вспышек вирусной инфекции необходимо качественное усиление контроля за соблюдением мер противоэпидемической защиты на всей территории области.
По информации, представленной директором департамента потребительского рынка региона Ириной Теларовой, на объектах торговли регулярно фиксируются нарушения противоэпидемиологического режима. Она сообщила, что перчаточно-масочный режим соблюдают около 80% продавцов и не больше половины покупателей.
Это вызвало критику со стороны главы региона. «Я сомневаюсь, что вы с каждым покупателем провели разъяснительную работу. Я в это не верю. Если мы заинтересованы в стабильной ситуации в регионе, действовать нужно жестко. Посмотрите на опыт зарубежных стран, где возвращают ранее отмененные запреты и люди реагируют на подобные вещи очень сложно. Потому что, если мы сейчас не добьемся строгого выполнения действующих санитарных ограничений, то уже завтра они могут быть ужесточены. Нам нельзя допустить подобного», — подчеркнул Василий Голубев.
Он пообещал, что в течение следующих недель будет лично посещать магазины и рынки, а также общественный транспорт без предупреждения и проверять, как на этих объектах соблюдаются требования Роспотребнадзора.
На 9 июля в Ростовской области было зарегистрирован 10441 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 7610 человек, скончались 152 пациента.