В Ростове осудили продавца спецпропусков во время пандемии

Речь идет о пропусках, которые давали возможность беспрепятственно ходить до работы и обратно. Их выдавали работодателям, а они передавали персоналу.
«Суд установил, что Федор Каргин через мессенджер Telegram приобрел шесть бланков разрешений. Он их подделал и пытался продать по две тысячи рублей», — сказано в сообщении.
Мужчину задержали полицейские во время совершения преступления. После этого завели два уголовных дела.
Суд приговорил обвиняемого к году ограничения свободы. Решение суда не вступило в законную силу.