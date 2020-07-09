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В Ростове осудили продавца спецпропусков во время пандемии

9 июля 2020, 17:23
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении местного жителя, который занимался продажей спецпропусков, сообщили в региональной прокуратуре.

Речь идет о пропусках, которые давали возможность беспрепятственно ходить до работы и обратно. Их выдавали работодателям, а они передавали персоналу.

«Суд установил, что Федор Каргин через мессенджер Telegram приобрел шесть бланков разрешений. Он их подделал и пытался продать по две тысячи рублей», — сказано в сообщении.

Мужчину задержали полицейские во время совершения преступления. После этого завели два уголовных дела.

Суд приговорил обвиняемого к году ограничения свободы. Решение суда не вступило в законную силу.

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