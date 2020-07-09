В Ростовской области не могут найти источник заражения почти 40% больных COVID

Из общего числа случаев коронавируса 30% приходится на заражения в кругу семьи и рабочем месте, более 18% в организациях немедицинского профиля, 4% в медучреждениях, на прочие контакты приходится 11%.
Основную массу заболевших составляют местные жители, на иностранцев приходятся сотые доли процента. Кроме того, до 5,3% сократилось число завозных случаев коронавируса, тогда как еще в апреле–мае их было до 35 фактов в день.
На 9 июля в области выявили 91 новый случай коронавируса, общее число заразившихся составило 10441 человек. Удалось вылечить 7610 заболевших, в стационарах находятся 608 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека. Кроме того, за весь период пандемии от коронавируса умерли 152 жителя области.