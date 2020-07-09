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В Ростовской области не могут найти источник заражения почти 40% больных COVID

9 июля 2020, 09:07
Фото: donland.ru
В Ростовской области источник заражения 38% случаев коронавирусной инфекции остается невыясненным, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Из общего числа случаев коронавируса 30% приходится на заражения в кругу семьи и рабочем месте, более 18% в организациях немедицинского профиля, 4% в медучреждениях, на прочие контакты приходится 11%.

Основную массу заболевших составляют местные жители, на иностранцев приходятся сотые доли процента. Кроме того, до 5,3% сократилось число завозных случаев коронавируса, тогда как еще в апреле–мае их было до 35 фактов в день.

На 9 июля в области выявили 91 новый случай коронавируса, общее число заразившихся составило 10441 человек. Удалось вылечить 7610 заболевших, в стационарах находятся 608 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека. Кроме того, за весь период пандемии от коронавируса умерли 152 жителя области.

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