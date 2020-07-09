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В Ростовской области закупили 25 передвижных реанимаций

9 июля 2020, 09:11
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев передал главам муниципалитетов ключи от новых реанимобилей, сообщили в правительстве региона.

Передвижные реанимации передадут на дежурство в 10 донских муниципалитетах. Они позволят спасать жизни пациентов по пути в больницу.

«Теперь в регионе полностью обновлен изношенный парк реанимобилей. Автопарк медицинских организаций поэтапно обновляется с 2010 года», — сказано в сообщении. Отмечается, что за три года закупили 518 машин скорых. В данный момент автопарк обновлен на две трети.

На эти цели в ближайшие два года потратят 50 миллионов рублей. Кроме того, в рамках проекта «Народный совет» более 200 миллионов рублей перечислят на закупку 60 автомобилей скорой.

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