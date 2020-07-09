В Ростовской области закупили 25 передвижных реанимаций

Передвижные реанимации передадут на дежурство в 10 донских муниципалитетах. Они позволят спасать жизни пациентов по пути в больницу.
«Теперь в регионе полностью обновлен изношенный парк реанимобилей. Автопарк медицинских организаций поэтапно обновляется с 2010 года», — сказано в сообщении. Отмечается, что за три года закупили 518 машин скорых. В данный момент автопарк обновлен на две трети.
На эти цели в ближайшие два года потратят 50 миллионов рублей. Кроме того, в рамках проекта «Народный совет» более 200 миллионов рублей перечислят на закупку 60 автомобилей скорой.