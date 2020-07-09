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ВКонтакте запустила казахстанскую ленту новостей

9 июля 2020, 11:31
Фото: «ВКонтакте»
Пользователи найдут в ней актуальную информацию о коронавирусе из проверенных источников, а также публикации местных СМИ, анонсы выступлений казахстанских артистов, материалы от блогеров, звёзд и лидеров мнений.

Лента доступна жителям Казахстана с телефона — в разделе «Интересное», с компьютера — в разделе новостей «Казахстан», а также по прямой ссылке: vk.com/feed/qazaqstan.

Сейчас в ленте «Казахстан» публикуются новости официальных сообществ СМИ и знаменитостей, а в дальнейшем там могут появиться записи любых авторов. Для этого им нужно просто создавать уникальный и интересный контент, который будет соответствовать правилам ВКонтакте — публикации появятся в ленте, если пройдут отбор. Заявки на участие в ленте новостей Казахстана авторы и администраторы сообществ могут отправлять в форму: vk.com/app5708398_-100936019

Олжас Салмурза, представитель ВКонтакте в Казахстане:

«Лента станет авторитетным источником информации о коронавирусе и важных событиях страны — проверенные новости будут публиковать официальные сообщества республиканских и региональных СМИ. Также пользователи ВКонтакте из Казахстана получат весомый бонус в виде развлекательного контента. Мы создали новостную ленту, потому что чувствовали необходимость в дополнительной комфортной среде как для читателей, так и для медиа, авторов, музыкантов — всех тех, кто производит локальный контент».

В начале года ВКонтакте открыла своё представительство в Алматы, подготовила бесплатный набор стикеров с символом Казахстана — снежным барсом (vk.com/stickers/kz) и презентовала проект ленты с локальными новостями. Ранее аналогичная городская лента появилась в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

#Новости#Общество
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