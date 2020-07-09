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Власти Ростова заявили о нехватке водителей троллейбусов

9 июля 2020, 04:38
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону существует острая нехватка водителей трамваев и троллейбусов, сообщили в городской администрации.

Обучение на водителя электротранспорта стоит дорого, поэтому не все могут его позволить. Частично проблему удавалось решить перевозчикам, но в целом она оставалась актуальной.

Теперь в городе открыли первую муниципальную школу по подготовке водителей троллейбусов и трамваев. Пройти обучение может любой желающий.

Если прийти от автошколы, то курсы будут бесплатными. Можно также заключить контракт с транспортным предприятием. Во время учебы будут платить стипендию, после этого придется три года отработать в компании.

Отмечается, что в этом году Ростов получит более 80 троллейбусов.

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