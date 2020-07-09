«ВМЗ» привлекут к ответственности за незаконное завышение цен

Так, эксперты Федеральной антимонопольной службы России выяснили, что за период апрель-сентябрь прошлого года организация осуществила ряд конкурсных процедур по продаже железнодорожных цельнокатаных колес диаметром 957 миллиметров. При этом ВМЗ — производственный монополист.
NewsNN пишет, что согласно имеющейся информации предприятие установило стоимостную политику в два раза выше уровня первого квартала текущего года. Помимо этого, цена товаров для потребителей, которые закупают продукцию вне конкурса, поднялась на 40 процентов.
Отмечается, что жители Выксы постоянно жалуются на воздух, который загрязнен металлургическим предприятием. В течение двух последних лет город выбился в лидеры по числу проб с превышением предельно допустимых концентраций веществ. При этом в муниципалитете не отслеживаются показатели загрязнения атмосферного воздуха.