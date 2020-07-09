«ВМЗ» привлекут к ответственности за незаконное завышение цен

Отмечается, что жители Выксы постоянно жалуются на воздух, который загрязнен металлургическим предприятием. В течение двух последних лет город выбился в лидеры по числу проб с превышением предельно допустимых концентраций веществ. При этом в муниципалитете не отслеживаются показатели загрязнения атмосферного воздуха.