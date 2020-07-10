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Два Hyundai столкнулись лоб в лоб в Ростовской области, есть погибшие и пострадавшие

10 июля 2020, 12:35
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Страшное ДТП, унесшее жизни двух человек, произошло недалеко от Матвеева Кургана в Ростовской области, фото с места аварии опубликованы в соцсети.

По предварительным данным, 56-летняя водитель Hyundai ix35 выезжала со второстепенной дороги от села Куйбышево. Женщина не уступила дорогу двигавшемуся на встречу Hyundai Sonata, за рулем которого находился 27-летний водитель. В результате столкновения погибли водитель и пассажир Hyundai Sonata. На заднем сиденье автомобиля также находился четырехлетний ребенок. Он был пристегнут в детском удерживающем кресле, но получил травмы.

Водитель и пассажир Hyundai ix35 также были ранены в аварии.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием Lada Granta под Ростовом пострадал годовалый ребенок. В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы малыш выжил.

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#Новости#Происшествия
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