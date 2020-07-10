Два Hyundai столкнулись лоб в лоб в Ростовской области, есть погибшие и пострадавшие

По предварительным данным, 56-летняя водитель Hyundai ix35 выезжала со второстепенной дороги от села Куйбышево. Женщина не уступила дорогу двигавшемуся на встречу Hyundai Sonata, за рулем которого находился 27-летний водитель. В результате столкновения погибли водитель и пассажир Hyundai Sonata. На заднем сиденье автомобиля также находился четырехлетний ребенок. Он был пристегнут в детском удерживающем кресле, но получил травмы.