Два Hyundai столкнулись лоб в лоб в Ростовской области, есть погибшие и пострадавшие

По предварительным данным, 56-летняя водитель Hyundai ix35 выезжала со второстепенной дороги от села Куйбышево. Женщина не уступила дорогу двигавшемуся на встречу Hyundai Sonata, за рулем которого находился 27-летний водитель. В результате столкновения погибли водитель и пассажир Hyundai Sonata. На заднем сиденье автомобиля также находился четырехлетний ребенок. Он был пристегнут в детском удерживающем кресле, но получил травмы.
Водитель и пассажир Hyundai ix35 также были ранены в аварии.
Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием Lada Granta под Ростовом пострадал годовалый ребенок. В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы малыш выжил.