Эксперт рассказал об опасности гепатита

Ефанов отметил, что рак печени является очень опасным. По распространенности он находится на седьмом месте среди остальных видов. К сожалению, из всех пациентов только 80% живут дольше пяти лет.
Врач подчеркнул, что гепатит С провоцирует хроническое воспаление печени. Это чаще всего приводит к циррозу, а затем - к раку.
Заражение заболеванием обычно происходит при переливании крови. Однако оно возможно и через стоматологические или маникюрные инструменты. При этом болезнь долгое время может никак себя не проявлять.
Ефанов подчеркнул, что на ранних стадиях гепатит С можно вылечить полностью. Однако чаще всего пациенты обращаются за помощью лишь при запущенной стадии болезни.