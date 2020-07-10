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Эксперт рассказал об опасности гепатита

10 июля 2020, 15:11
Фото: pxhere.com
По словам заведующего отделом хирургии печени и поджелудочной железы Московского клинического научного центра имени Логинова Михаила Ефанова, гепатит С является одной из самых фатальных форм рака. Зараженные этим видом гепатита рискуют заболеть онкологией печени в сто раз чаще.

В мире гепатит С диагностирован примерно у 150 миллионов человек, сообщает News.ru.

Ефанов отметил, что рак печени является очень опасным. По распространенности он находится на седьмом месте среди остальных видов. К сожалению, из всех пациентов только 80% живут дольше пяти лет.

Врач подчеркнул, что гепатит С провоцирует хроническое воспаление печени. Это чаще всего приводит к циррозу, а затем - к раку.

Заражение заболеванием обычно происходит при переливании крови. Однако оно возможно и через стоматологические или маникюрные инструменты. При этом болезнь долгое время может никак себя не проявлять.

Ефанов подчеркнул, что на ранних стадиях гепатит С можно вылечить полностью. Однако чаще всего пациенты обращаются за помощью лишь при запущенной стадии болезни.

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