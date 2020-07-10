Исчезнувшая звезда сериала «Хор» объявлена погибшей

Газета «Известия» пишет, что согласно следственной версии, Ривера утонула в результате несчастного случая. Так, восьмого июня примерно в полдень актриса отправилась на прогулку по озеру Пиру со своим четырехлетним сыном на арендованной лодке. По прошествии трех часов сотрудник проката нашел судно со спящим ребенком и вызвал полицию. Мальчик рассказал правоохранителям, что они с матерью отправились купаться, но в лодку она не вернулась. Ребенка передали родным.