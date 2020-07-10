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Исчезнувшая звезда сериала «Хор» объявлена погибшей

10 июля 2020, 11:47
Фото: wikimedia.org
Власти калифорнийского округа Вентура заявили о том, что исчезнувшая без вести американская актриса, звезда сериала «Хор» Ная Ривера вероятнее всего утонула в озере.

Газета «Известия» пишет, что согласно следственной версии, Ривера утонула в результате несчастного случая. Так, восьмого июня примерно в полдень актриса отправилась на прогулку по озеру Пиру со своим четырехлетним сыном на арендованной лодке. По прошествии трех часов сотрудник проката нашел судно со спящим ребенком и вызвал полицию. Мальчик рассказал правоохранителям, что они с матерью отправились купаться, но в лодку она не вернулась. Ребенка передали родным.

Отмечается, что поисковые операции не дали результатов. Актрису не нашли.

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