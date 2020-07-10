Какие места Ростовской области пропустить просто непростительно

В Ростове-на-Дону следует увидеть набережную, которая начинается от бизнес-центра «Риверсайд-Дон» и идет до причала ресторана «Пирс». Здесь можно отдохнуть и полюбоваться живописными пейзажами.
В Ростове также следует заглянуть в зоопарк, площадь которого составляет около 90 гектаров. Множество видов животных порадуют любого туриста.
Следующим пунктом для посещения является Парк Лога в хуторе Старая Станица. Его также называют маленькой Швейцарией. Здесь есть кривые зеркала, сад камней, мосты, водопады и более 100 скульптур.
Есть в регионе местечко под названием Зайцевские скалы, которые находятся в Красносулинском районе. Оно отлично подходит для скалолазов.
Скалы состоят из песчанника, их высота достигает 25 метров. В Таганроге находится дом Фаины Раневской, он расположен на улице Фрунзе. Стоит обязательно сюда заглянуть.