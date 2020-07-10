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Какие места Ростовской области пропустить просто непростительно

10 июля 2020, 11:28
Фото: RostovGazeta
В Ростовской области есть список территорий, которые обязательны для посещения туристами.

В Ростове-на-Дону следует увидеть набережную, которая начинается от бизнес-центра «Риверсайд-Дон» и идет до причала ресторана «Пирс». Здесь можно отдохнуть и полюбоваться живописными пейзажами.

Фото: RostovGazeta

В Ростове также следует заглянуть в зоопарк, площадь которого составляет около 90 гектаров. Множество видов животных порадуют любого туриста.

Фото: RostovGazeta

Следующим пунктом для посещения является Парк Лога в хуторе Старая Станица. Его также называют маленькой Швейцарией. Здесь есть кривые зеркала, сад камней, мосты, водопады и более 100 скульптур.

Фото: logapark.ru

Есть в регионе местечко под названием Зайцевские скалы, которые находятся в Красносулинском районе. Оно отлично подходит для скалолазов.

Фото: wikimedia.org

Скалы состоят из песчанника, их высота достигает 25 метров. В Таганроге находится дом Фаины Раневской, он расположен на улице Фрунзе. Стоит обязательно сюда заглянуть.

#Желтые новости
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