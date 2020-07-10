Комарова и Космонавтов в Ростове на сутки останутся без воды

Ограничения будут действовать с 08.00 мск 14 июля до 07.00 15 числа. В этот период пройдут работы по переврезке водопроводной линии. «Водоснабжение отключат в границах бульвара Комарова, улиц Волкова, Капустина, проспекте Космонавтов. Также это коснется улиц Добровольского и Пацаева», — сказано в сообщении.