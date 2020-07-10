Неделя в Ростове: рост цен на овощи, экстремальная жара и сложные времена для медиков

Как на дрожжах
Продовольственные товары с начала года подорожали в Ростовской области на 5,7% (без учета алкогольных напитков). А общая инфляция за январь–июнь составила 3,1%.
При этом заметнее всего в регионе подорожала плодоовощная продукция, с начала года цены на фрукты и овощи в среднем выросли на 30,8%. Также значительно подорожали крупы и бобовые, а также макаронные изделия — за полгода на 18,5% и 7,4% соответственно. Выросли цены на масла, подсолнечное подорожало на 4,5%, а сливочное — на 3,9%. Стоимость молока и молочных продуктов, рыбы и морепродуктов подскочила на 3,2%. А хлеб и хлебобулочные изделия стали стоить дороже на 3%.
Отмечено снижение цен на куриные яйца, с начала года они подешевели на 14,4%. Только в июне средняя цена на яйца упала на 8,9%, по сравнению с майскими показателями.
Аномальный зной
Ростовской области грозит сильная засуха из-за отсутствия дождей и аномальной жары, с которой началась неделя.
Напомним, что в понедельник и во вторник температура воздуха во многих районах региона превышала +40 градусов. При этом по данным ученых, уровень влагозапасов в почве составлял 50-70% от нормы. Все это может привести к гибели и повреждению сельскохозяйственных культур.
В зоне риска оказалась не только Ростовская область, но и другие южные регионы страны — Астраханская и Волгоградская области, Краснодарский край и Ставрополье, Республики Крым и Калмыкия.
Кроме того, в регионе сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность. Однако в выходные дни жителей Ростовской области ждут кратковременные дожди и понижение температуры. В ночные часы столбики термометров покажут +15…+20 градусов, по северу — до +9 градусов. Днем также не ожидается знойной погоды — до +32 градусов. С воскресенья на понедельник ожидаются местами кратковременные дожди.
В ожидании сложных времен
Власти и медицинские работники в Ростовской области предполагают, что осенью могут наступить сложные времена. Все, конечно, из-за коронавируса, который к тому времени может не только мутировать, но и встретиться с вирусом гриппа. И хотя, по словам главы Минздрава региона Татьяны Быковской, рано еще и думать о второй волне, но исключать такое развитие событий не стоит.
В связи с этим в регионе не снижают количество выполняемых в сутки тестирований на коронавирус. «Мы наращиваем мощности государственных, муниципальных лабораторий. Несмотря на то, что число регистрируемых заболевших в сутки снизилось, мы обновляем и покупаем оборудование, не снимаем возможности резервных госпиталей, — пояснила министр.
И все же в Минздраве надеются, что все эти меры не потребуются. «Но система здравоохранения всегда должна быть готова к работе в экстренных ситуациях», — подчеркнула Татьяна Быковская.
Что касается снятия ограничений, то на минувшей неделе брачующимся в Ростовской области разрешили приглашать гостей на торжественную церемонию в ЗАГСе. Правда количество участников церемонии ограничили до 15 человек, включая жениха и невесту. Кроме того, всем гостям, а также молодым предписано находиться в помещении ЗАГСа в лицевых масках и в перчатках.
На 10 июля в Ростовской области было зарегистрировано 10533 случая заражения коронавирусом, 73,6% пациентов уже выздоровели, умерли 156 человек.