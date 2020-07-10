Неделя в Ростове: рост цен на овощи, экстремальная жара и сложные времена для медиков

При этом заметнее всего в регионе подорожала плодоовощная продукция, с начала года цены на фрукты и овощи в среднем выросли на 30,8%. Также значительно подорожали крупы и бобовые, а также макаронные изделия — за полгода на 18,5% и 7,4% соответственно. Выросли цены на масла, подсолнечное подорожало на 4,5%, а сливочное — на 3,9%. Стоимость молока и молочных продуктов, рыбы и морепродуктов подскочила на 3,2%. А хлеб и хлебобулочные изделия стали стоить дороже на 3%.