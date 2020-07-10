Нет Бузовой, война за лес и скандал с Black Star: самые жаркие споры июня в Ростове

Виноделы Ростова против Ольги Бузовой
В самом начале месяца стало известно, что виноделы из Ростовской области намерены прекратить сотрудничество с телеведущей Ольгой Бузовой из-за низких продаж. В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск к компании «Арчер Мьюзик», которая лицензирует музыку части эстрады и с которой договаривались по производству вина под брендом Buzwine.
Исковое заявление подала ростовская компания «Глобал Вайн дистрибьюшен», которая занимается продажей напитков. Ростовчане намерены расторгнуть контракт на использование товарного знака из-за отсутствия спроса на вино с Бузовой на этикетке.
Ресторан Тимати против «Группы Агроком»
В июне «Группа Агроком» из Ростовской области взыскала более 3,5 миллиона рублей с бизнесмена Богдана Бердара, который владеет франшизой сети ресторанов Black Star Burger рэпера Тимати. Причиной судебных споров стала неоплата аренды помещения площадью 335 квадратных метров в парке Революции.
Холдинг передал спорное помещение в аренду компании «БСБ РУС», которая, в свою очередь, отдала его в субаренду Бердару. В итоге владелец франшизы задолжал «Группе Агроком», и суд постановил взыскать с предпринимателя 3,5 миллиона рублей.
Прикосновенная роща СКА
В июне стало известно, что бизнесмен из Миллерово Кристьян Попеску судится с прокуратурой Ростовской области за право вырубки деревьев в роще СКА в Ростове. Согласно документам, он взял в аренду на восемь лет у ТУ Росимущество Ростовской области участок в 1,8 гектара рощи недалеко от строящегося ЖК «Грин Парк». Бизнесмен, как прописано в договоре, обязуется платить в год за этот участок 2,3 миллиона рублей.
Для того, чтобы построить на участке парковку, как и планирует бизнесмен, необходимо вырубить растущие там деревья. Росреестр не возражает против стройки парковки в роще СКА, категорию этой земли ведомство определило, как «Земли поселений (земли населенных пунктов)», и строить на ней парковки разрешено. Однако в Генплане Ростова прописано, что эта земля относится к неприкосновенному Фонду благополучия следующих поколений.
Ранее иск по спорному участку уже подавал ДИЗО Ростова, но суд принял отрицательное решение. В начале 2020 года прокурорская проверка признала договор аренды Росимущества с Попеску «недействительной ничтожной сделкой», но этого недостаточно, чтобы документ был аннулирован. Решить судьбу этого участка должен Арбитражный суд Ростовской области.
Миллионный контракт на уборку Ростова
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в середине июня признал законным контракт фирмы брата депутата на уборку Ростова на 7,5 миллиарда рублей. Тендер объявили в ноябре 2019 года, в итоге на конкурс подали только одну заявку — от ООО «Дорстрой», принадлежащего Александру Рожкову, который является родным братом депутата регионального Законодательного собрания Сергея Рожкова.
Администрация Ростова-на-Дону собиралась подписать контракт с компанией, но ФАС потребовала признать торги недействительными из-за поступившей жалобы ООО «Доральянс». Антимонопольщики указали на неправомерность объединения в одну закупку не связанных между собой работ по содержанию улично-дорожной сети в разных районах города, но представитель подрядной организации заявил, что уже приступил к исполнению контракта. Сторону «Достроя» поддержал и департамент ЖКХ и энергетики Ростова.
ФАС обжаловала решение первой инстанции, но Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным формирование одного лота и оставил в силе решение первой инстанции.
Снос автосалона
Также в середине месяца Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал законным снос принадлежащих депутату автосалонов KIA в Ростове. Общая площадь автосалонов составила 4,8 тысячи квадратных метров, а малярного цеха — 1,3 тысячи «квадратов».
В августе 2018 года ДИЗО города подало иск, в котором настаивало на том, что объекты построили без разрешения, однако суд заключил, что у строений нет фундамента и поэтому они не являются капитальными.
Спустя несколько месяцев автодилер обратился в суд с требованием признать право собственности на объекты. Компания признала, что они были возведены без разрешения, более того, проведенная по заказу «Юг-Моторс» экспертиза показала, что у автосалонов все же есть фундамент, а, значит, и здания являются капитальными.
Суд отказал в этом требовании и признал снос автосалона законным по причине того, что компания вовремя не приняла своевременные меры для получения разрешения на строительство и препятствовала его легальному осуществлению.
ООО «Юг-Моторс» является официальным дилером автомобилей KIA в Ростовской области и принадлежит Вячеславу Камышному, который является депутатом Ростовской городской думы шестого созыва.