Нет Бузовой, война за лес и скандал с Black Star: самые жаркие споры июня в Ростове

В июне стало известно, что бизнесмен из Миллерово Кристьян Попеску судится с прокуратурой Ростовской области за право вырубки деревьев в роще СКА в Ростове. Согласно документам, он взял в аренду на восемь лет у ТУ Росимущество Ростовской области участок в 1,8 гектара рощи недалеко от строящегося ЖК «Грин Парк». Бизнесмен, как прописано в договоре, обязуется платить в год за этот участок 2,3 миллиона рублей.