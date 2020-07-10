Штрафы для водителей предложили увеличить в России

Так, предлагается увеличить штраф за проезд на красный свет с одной до пяти тысяч рублей. За поддельные номера — с двух до пяти тысяч рублей.
«При этом необходимо уменьшить размер штрафа для водителей, которые ездят с грязными номерами. Можно ограничиться предупреждением», — считают активисты.
Отмечается, что при превышении скорости на 40-60 км/ч предполагается выписывать штраф на 2,5 тысячи рублей. За повторное лихачество — на пять тысяч рублей.
Активисты хотят штрафовать пьяных велосипедистов на пять тысяч рублей.