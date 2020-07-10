Страховой Дом ВСК развивает новые технологии в онлайн

Финансовых маркетплейсов в России в настоящее время не так уж и много, но это направление динамично развивается. ВСК размещает свои страховые продукты и сервисы не только на витринах (Банки.ру, Сравни.ру), но и на многих других маркетплейсах, которые предлагают страховые услуги для своих клиентов. Наши полисы можно приобрести как на открытых площадках, так и на закрытых, где мы интегрируем и размещаем эксклюзивные продукты, которые могут приобрести только клиенты партнера.Большую часть своих продуктов и сервисов мы интегрируем по API, что позволяет не перенаправлять клиента на сайт страховой компании или использовать формы заявки с отложенным звонком.