Василий Голубев подал документы на участие в выборах губернатора Ростовской области

Голубев передал пакет документов, чтобы стать кандидатом в губернаторы. Сами выборы состоятся 13 сентября. «Начало процесса по выборам — это важный этап. Каждому, кто намерен баллотироваться на эту должность, надо понимать, что победа — это большая ответственность перед всем регионом и перед каждым жителем», — заявил губернатор.