Василий Голубев подал документы на участие в выборах губернатора Ростовской области

Голубев передал пакет документов, чтобы стать кандидатом в губернаторы. Сами выборы состоятся 13 сентября. «Начало процесса по выборам — это важный этап. Каждому, кто намерен баллотироваться на эту должность, надо понимать, что победа — это большая ответственность перед всем регионом и перед каждым жителем», — заявил губернатор.
Он добавил, что новой команде губернатора надо будет работать в условиях новой Конституции страны. По его словам, сейчас предостаточно проблемных вопросов. Голубев добавил, что Ростовская область является одной большой командой.