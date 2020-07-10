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Василий Голубев подал документы на участие в выборах губернатора Ростовской области

10 июля 2020, 09:28
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев подал в избирком документы, чтобы принять участие в предстоящих выборах, сообщили в правительстве региона.

Голубев передал пакет документов, чтобы стать кандидатом в губернаторы. Сами выборы состоятся 13 сентября. «Начало процесса по выборам — это важный этап. Каждому, кто намерен баллотироваться на эту должность, надо понимать, что победа — это большая ответственность перед всем регионом и перед каждым жителем», — заявил губернатор.

Он добавил, что новой команде губернатора надо будет работать в условиях новой Конституции страны. По его словам, сейчас предостаточно проблемных вопросов. Голубев добавил, что Ростовская область является одной большой командой.

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