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Замену участка трубопровода на Буденновской завершили в Новочеркасске

10 июля 2020, 09:37
Фото: novochgrad.ru
В Новочеркасске завершили работы по замене участка трубопровода на улице Буденновской, сообщили в городской администрации.

9 июля из-за проведения ремонтных работ отключили питьевую воду на ряде прилегающих улиц, после завершения ремонта водоснабжение восстановили.

Во время ремонта специалисты заменили задвижки и изношенный участок водопровода.

Ранее стало известно, что в Ростовской области до конца 2021 года улучшат водоснабжение нескольких районов и городов. В планах увеличить объемы подаваемой воды из водозабора реки Дон на очистные сооружения водопровода Таганрога и прилегающие населенные пункты Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов.

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