Замену участка трубопровода на Буденновской завершили в Новочеркасске

Ранее стало известно, что в Ростовской области до конца 2021 года улучшат водоснабжение нескольких районов и городов. В планах увеличить объемы подаваемой воды из водозабора реки Дон на очистные сооружения водопровода Таганрога и прилегающие населенные пункты Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов.