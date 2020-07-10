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Жару до плюс 43 градусов обещают на юге России

10 июля 2020, 08:59
Фото: pxhere.com
Повышение температуры воздуха до +43 С обещают синоптики на европейском юге России, сообщили «Новые известия».

В ближайшие пять дней в Краснодарском крае, а также Астраханской и Волгоградской областях воздух прогреется до +42…+43 С. Кроме того, в районе Черноморского побережья поблизости от крупных ущелий возле населенных пунктов Лоо, Якорная Щель, Магри, а также отдельных районов Большого Сочи и Туапсе сохраняются риски образования смерчей.

Несколько дней назад в Краснодарском крае уже наблюдали смерчи, в Азовском море они даже вышли на сушу и перевернули прибрежные постройки.

Это не первая волна экстремально высоких температура, недавно в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республиках Крым и Калмыкия от засухи пострадали сельскохозяйственные культуры.

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