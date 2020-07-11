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Бесплатную парковку отменили у Соленого озера в Батайске

11 июля 2020, 20:12
Фото: instagram.com/solenoe_bataysk
В Ростовской области у Соленого озера начали эвакуировать припаркованные автомобили, сообщила администрация зоны отдыха в Instagram.

В начале июля у пляжа установили дорожные знаки, запрещающие стоянку. В администрации пляжа заявили, что бесплатную парковку отменили по распоряжению городских властей в Батайске.

В настоящее время эвакуаторы уже начали забирать автомобили, припаркованные за запрещающими знаками.

«Такая бездумная парковка затрудняла не только проезд отдыхающих, но и спасательных служб, и скорой помощи. При таком раскладе спасения можно и вовсе не дождаться. После принятия решения муниципалитетом и установки знаков прошло уже две недели. Со вчерашнего дня начали эвакуировать неправильно припаркованные автомобили», — говорится в сообщении

В районе Соленого озера действуют три платные парковки для отдыхающих.

Напомним, что в понедельник, 6 июля в центре Ростова-на-Дону платные парковки возобновили работу в штатном режиме.

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