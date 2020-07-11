Бесплатную парковку отменили у Соленого озера в Батайске

В начале июля у пляжа установили дорожные знаки, запрещающие стоянку. В администрации пляжа заявили, что бесплатную парковку отменили по распоряжению городских властей в Батайске.
В настоящее время эвакуаторы уже начали забирать автомобили, припаркованные за запрещающими знаками.
«Такая бездумная парковка затрудняла не только проезд отдыхающих, но и спасательных служб, и скорой помощи. При таком раскладе спасения можно и вовсе не дождаться. После принятия решения муниципалитетом и установки знаков прошло уже две недели. Со вчерашнего дня начали эвакуировать неправильно припаркованные автомобили», — говорится в сообщении
В районе Соленого озера действуют три платные парковки для отдыхающих.
Напомним, что в понедельник, 6 июля в центре Ростова-на-Дону платные парковки возобновили работу в штатном режиме.