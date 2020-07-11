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Двое детей съели сырые грибы и отравились в Ростовской области

11 июля 2020, 06:22
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области в 2020 году зарегистрировали три случая отравления дикорастущими грибами, проинформировало областное управление Роспотребнадзора.

Пострадавшими оказались четыре человека, они проживают в Таганроге, Волгодонске и Шахтах. Они сами собрали грибы и приготовили.

«Среди пострадавших есть двое детей, которые во время прогулки ели сырые грибы. Грибы считаются трудно перевариваемым продуктом, поэтому их не стоит есть несовершеннолетним», — говорится в публикации.

Отмечается, что при отравлении нельзя заниматься самолечением. Необходимо обратиться за помощью к медикам.

Местным жителям напомнили, что ядовитые грибы нередко растут рядом со съедобными.

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