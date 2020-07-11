Двое детей съели сырые грибы и отравились в Ростовской области

Пострадавшими оказались четыре человека, они проживают в Таганроге, Волгодонске и Шахтах. Они сами собрали грибы и приготовили.
«Среди пострадавших есть двое детей, которые во время прогулки ели сырые грибы. Грибы считаются трудно перевариваемым продуктом, поэтому их не стоит есть несовершеннолетним», — говорится в публикации.
Отмечается, что при отравлении нельзя заниматься самолечением. Необходимо обратиться за помощью к медикам.
Местным жителям напомнили, что ядовитые грибы нередко растут рядом со съедобными.