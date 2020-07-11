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Города с новыми заболевшими коронавирусом назвали в Ростовской области

11 июля 2020, 08:24
Фото: pixabay
В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в 18 городах, проинформировали в правительстве региона.

В том числе в Ростове заболели 56 человек, в Мясниковском районе — 7 граждан, в Каменске-Шахтинском — 1 местный житель. Заболевшие также есть в Зимовниковском, Кагальницком, Семикаракорском, Родионово-Несветайском районах.

Всего за сутки заразились 95 человек, за все время 10628 человек. Выздоровели почти восемь тысяч пациентов.

«Скончались за сутки пять местных жителей, за весь период жертвами стал 161 пациент. К аппаратам ИВЛ подключены 33 заболевших», — говорится в публикации.

Отмечается, что в лабораториях успели провести 296 тысяч тестирований на инфекцию.

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