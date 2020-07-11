«Хозяева» правого берега: как «Донской причал» получил набережную Ростова за 500 тыс

Почему городские власти даже через суд не могут снести построенные на набережной самострои, как компания получила речную территорию в пользование за 500 тысяч рублей и сможет ли забрать ещё и левый берег, разбирался корреспондент RostovGazeta.
В июле 2018 года местные СМИ сообщали, что группа компаний «Донской причал», которая принадлежит известной семье бизнесменов Гогорян, выступила с предложением взять в концессию новый Левобережный парк. Тогда со ссылкой на городских чиновников отмечалось, что этот вопрос прорабатывается. Ростовские власти с помощью концессии якобы хотели уйти от дополнительных трат на новое пространство.
Однако в итоге новая набережная осталась при городе. В пресс-службе администрации Ростова рассказали, что с заявкой о концессии никто не заходил. «Вопрос не рассматривается», — добавил представитель ведомства.
Это не единственная концессия, которую приписывали семье Гогорян.
Что принадлежит семье Гогорян
ГК «Донской причал» появилась в начале 90-х годов под руководством Леонида Гогоряна, она занималась перевозкой пассажиров водным транспортом, гостиничным бизнесом, общественным питанием. Под таким названием работало несколько организаций. Самая первая, ЗАО «Донской причал», была зарегистрирована в 1992 году, ее исключили из списка действующих в 2015.
Леониду Гогоряну также принадлежали фонд восстановления «Дорога-Джавахк» (сейчас не действует), фонд «Третье тысячелетие», ООО «Энергосервис» (владеет по сей день).
Сейчас под именем «Донской причал» работает несколько компаний под руководством разных представителей семьи Гогорян. Генеральным директором и бенефициаром ООО «Донской причал», зарегистрированного в декабре 2007 года, является Саркис Леонидович Гогорян. Всего в организации числится около 29 сотрудников. Фирма работает в области ресторанов и доставки продуктов, гостиничного бизнеса, туристических агентств, обработки телефонных вызовов и других направлений. И за последние годы стала явно успешнее: если в 2015 году компания несла убытки на 5,3 миллиона рублей, то по итогам прошлого года получила чистую прибыль на 17,5 миллионов. Данных о госконтрактах этой компании нет, ответчиком по арбитражным делам она не выступала.
Саркис Гогорян также является бывшим владельцем «СК Донтур» и генеральным директором «Югстроймаркет». Сейчас он владеет небольшой долей (2,83%) учреждения допобразования «Эдюсон» в Москве. И самое примечательное: Саркис Гогорян — депутат Законодательного Собрания Ростовской области, выдвинут от партии «Единая Россия». За ним закреплены Аксайский и Мясниковский районы.
Помимо этого, у «Донского причала» есть одноименная компания, владелицей которой с сентября 2016 года является Гогорян Милана Сергеевна. До бизнесвумен организация принадлежала Рузанне Торосян и Айказ Кочинян. Однако первым ее бенефициаром числится Леонид Гогорян. Фирма ему принадлежала всего полтора месяца: с конца июня до 14 августа 2009 года. Эта фамилия фигурирует и в должностях директоров компании: Саркис Гогорян был руководителем в апреле 2008 года, Самвел Гогорян — в октябре 2018. Оба человека носят отчества «Леонидович» и, скорее всего, являются сыновьями первого бенефициара.
Что касается Миланы, то ей также принадлежит ООО «Берег», 50% ООО «Тесей» и ООО «Сапсан» (аренда и управление недвижимостью), ООО «Удача» (торговля цветами).
Еще одной Гогорян, Такуин Ардашесовне, принадлежит ООО «Частное владение» (деятельность гостиниц) и 30% — ООО «Доверие» (предоставление соцуслуг). В прошлом она владела ООО «Энергосервис», ООО «Берег», «ДонОтель», ООО «Донская строительная компания» и рядом других фирм.
Известно, что за помощь в бизнесе семья Гогорян благодарила бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба. В письме чиновнику, которое оказалось в распоряжении RostovGazeta, сказано, что семья его благодарит за оказанную помощь в строительстве гостиничного комплекса «Танаис» на Береговой. «Мы, Гогоряны, до конца жизни будем благодарны вам за вашу доброту и великодушие. Вы есть лучший губернатор России. Именно с такими словами хоти обратиться к президенту России В. В. Путину», — отмечается в письме.
Как купили старую набережную
Значительная часть набережной в 2003 году перешла в управление ЗАО «Донской причал», гендиректором которой был Леонид Гогорян. Как сообщают СМИ, компания заключила договор простого товарищества с муниципальной организацией Ростова, получив право пользования территорией при условии благоустройства.
В Сети опубликован предполагаемый документ соглашения с МУП «Набережная» (данные, указанные там, совпадают с информацией из открытых источников). В нем сказано, что договор заключали для создания культурно-досугового центра на набережной реки Дон. Речь идет об участке Богатяновского спуска — Хладокомбината № 1 от дороги по улице Береговой до причальной стенки.
Для этого обе стороны договора «обязуются объединить имущество, денежные средства, иные материальные ресурсы, свой профессиональный опыт, а также деловую репутации и связи». Причем вклады сторон оценивались следующим образом: доля муниципалитета — 10%, доля ЗАО «Донской причал» — 90%. Последняя организация, согласно пункту 2.1.2 соглашения, в качестве вклада также вносит пять миллионов рублей — именно такую сумму она должна потратить на благоустройство набережной с 2003 по 2006. Согласно прописанным долям, эта сумма должна была распределиться следующим образом: 4,5 миллиона — собственность «Донского причала», 500 тысяч рублей — администрации города. То есть компания стала управлять практически всей территорией набережной за 500 тысяч.
Как сообщал «Коммерсант» в 2005 году, помимо укладки плитки и строительства фонтана, «Донской причал» благоустроил набережную многочисленными питейными и развлекательными заведениями. Это не устраивало горожан — некоторые даже выходили на пикеты. Но компания получила настолько неплохой доход, что в итоге «Донской причал» расширил свой флот прогулочных теплоходов типа «Танаис» с одного до трех.
В 2006 году МУП «Набережная» обанкротился. Но это не остановило знаменитую семью, она вернулась к управлению набережной позже.
Обвинения в смерти и другие скандалы
После этого семья Гогорян несколько раз попадала в скандальные истории. Так, в июле 2008 года около отеля Radisson, владельцем которого являлся Леонид Гогорян, произошла потасовка. Два молодых парня начали бороться на газоне, обоих ударили током новые светильники, установленные около комплекса. Один из молодых людей умер. По данным «Московского комсомольца», первичное судебно-медицинское исследование показало, что смерть парня наступила от поражения электричеством. Согласно второму исследованию уже эксгумированного тела (его проводили сотрудники из Москвы), молодой человек погиб из-за механической асфиксии.
«У меня есть только одно объяснение случившегося. Владельцем гостиничного комплекса является Леонид Саркисович Гогорян. А старшего помощника руководителя Следственного управления СКП РФ по Ростовской области зовут Роберт Леонидович Гогорян — он сын владельца гостиницы. И можно предположить, Гогорян-старший не горел желанием отвечать за смертоносные светильники на газоне перед входом в ресторан, а значит, и за трагическую гибель 23-летнего Антона Шитова. Видимо, пришлось привлекать столичных экспертов…», — сообщается в тексте.
На сайте Следкома Ростовской области сказано, что сейчас Роберт Гогорян — полковник юстиции, он работает руководителем отдела дежурных следователей. При этом неизвестно, какую роль он мог сыграть в завоевании ростовской набережной.
Следующим крупным скандалом, с которым столкнулась семья Гогорян, стал конфликт при продаже гостиницы, рядом с которой умер молодой человек. Ее название в официальных документах – ООО «Донотель». С декабря 2007 года его владелицей была уже упомянутая Такуин Гогорян.
Radisson SAS Don Hotel (другое название отеля) был построен семьей Гогорян в 2008 году на кредитные средства «Сбербанка». Через два года был привлечен соинвестор — владелец группы «Славянская» Игорь Вашуркин. Он выкупил у семьи 80% уставного капитала гостиницы и взял на себя обязательства по погашению банковского кредита. Как сообщают СМИ, между владельцами произошел конфликт, после которого Гогоряны отключили гостиницу от коммуникаций.
История с отелем окончательно закончилась в 2015 году: тогда Такуин Гогорян подала иск в суд, чтобы ее исключили из состава участников гостиницы.
Возвращение набережной: самострои и сорванные сроки
В 2011 году бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб, которого благодарила семья Гогорян за помощь в бизнесе, начал работать сенатором от Мурманской области. Несмотря на то, что бизнесмены лишились такой поддержки, им все же удалось снова руководить застройкой набережной.
Сначала зону отдыха Ростова реконструировал «Газпром», потратив на это 274,3 миллиона рублей. Как сказано на сайте организации, там установили новые скамейки, стилизованные под старину фонари, чугунные ограждения и гранитный парапет, уложили плитку на дорожки.
После реконструкции «Донской причал», как сообщают СМИ, инициировала застройку набережной с помощью государственно-частного партнерства. В 2013 году администрация города (мэром которого тогда был Михаил Чернышев) заключила с «Донским причалом» новый договор — концессионное соглашение о реконструкции части набережной Дона на 32 года. По нему компании передавали в аренду участок на Береговой площадью 1,9 гектаров. Фирма в свою очередь должна была обустроить велодорожки, построить фонтан и выставочный комплекс, возвести пять кафе по 100 квадратных метров и провести другие работы.
Уже в 2014 году, когда мэр Чернышев ушел со своего поста, у Департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону возникли вопросы по поводу застройки набережной. Департамент подал иск в Арбитражный суд, чтобы «Донской причал» снес самострой, построенный на арендованной территории. Но суд отказал в удовлетворении иска. «Земельный участок, на котором находится спорный павильон, принадлежит ответчику на праве аренды», — сказано в документах суда. То есть несмотря на то, что земля находится в госсобственности, «Донской причал» там может возводить павильоны по своему усмотрению.
При этом установленные договором здания фирма так и не сдала: компания до сих пор не достроила выставочный центр (старое здание было снесено еще при первом договоре на набережную). Подрядчиком строительства выступила компания «ДСК», которая планировала закончить строительство объекта в мае 2020 года — это сказано на табличке строящегося объекта (причем фирма с таким же названием в 2008 году принадлежала Такуин Гогорян). Однако здание до сих пор огорожено строительным забором, и новых сроков сдачи нет.
«Донской причал» не только отвечала на иски муниципальной компании, но и сама подавала. Фирма обратилась в суд, потому что была не согласна с пересчетом годовой арендной платы. Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону повысил ее почти в два раза: с 268 500 рублей за год до 567 819 рублей. В итоге организации досудились до Верховного суда РФ, который оказался на стороне муниципальной организации.
Сейчас «Донской причал» арендует территорию за ту же сумму, которую компания платила за набережную в 2003 году — около 500 тысяч. И руководство фирмы осталось этим недовольно: стоимость показалась слишком высокой. «Донской причал» за возможность сдавать в аренду построенные павильоны в центре Ростова платит чуть больше 47 тысяч в месяц. Если сравнить с арендной платой, то за такую сумму можно снять небольшой офис, чуть больше ста квадратных метров, на улице Лермонтовской.
Концессия концессии рознь
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Евгений Федяев отметил, что в концессионных соглашениях есть свои плюсы и минусы. «Не всегда слияние государства и бизнеса — это плохо. В некоторых случаях это может хорошо, и такие есть, хоть их и не так много», — сообщил депутат.
Он рассказал о последнем концессионном соглашении, которое предлагали в городе: с ЦГБ. По словам политика, от этого договора отказались, потому что он мог привести к удорожанию медицинских услуг и понижению зарплаты врачей, а не улучшению здания и качества работы.
«Нужно соблюдать интересы жителей донской столицы, власти и бизнеса. Если их можно соблюсти, то такое соглашение уместно. А в противном случае мы превратим нашу набережную в базарчик», — отметил он
Он отметил, что если сроки сдачи объектов, которые предусмотрены соглашением, срываются, то в этом случае одна из сторон ведет себя нечестно. «Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Почему не выполняется соглашение, непонятно. В принципе, если договором было предусмотрено строительство к какому-то сроку, то могут быть основания для расторжения этого концессионного соглашения», — сообщил Евгений Феяев.
По его словам, такие ситуации не только ударяют по авторитету власти, но и сказываются на облике города. «Стройка должна была закончиться в мае, и в итоге, гуляя по набережной, мы будем наблюдать очередной заброшенный объект, как отель Hyatt, в который все пальцем тыкают, приезжая в гости из других субъектов. Рождаем очередной долгострой», — заключил парламентарий.