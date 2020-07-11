«Хозяева» правого берега: как «Донской причал» получил набережную Ростова за 500 тыс

Сейчас под именем «Донской причал» работает несколько компаний под руководством разных представителей семьи Гогорян. Генеральным директором и бенефициаром ООО «Донской причал», зарегистрированного в декабре 2007 года, является Саркис Леонидович Гогорян. Всего в организации числится около 29 сотрудников. Фирма работает в области ресторанов и доставки продуктов, гостиничного бизнеса, туристических агентств, обработки телефонных вызовов и других направлений. И за последние годы стала явно успешнее: если в 2015 году компания несла убытки на 5,3 миллиона рублей, то по итогам прошлого года получила чистую прибыль на 17,5 миллионов. Данных о госконтрактах этой компании нет, ответчиком по арбитражным делам она не выступала.