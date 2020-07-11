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Кинотеатры и бани начнут работать в Ростовской области с понедельника

11 июля 2020, 13:53
Фото: donland.ru
С 13 июля в Ростовской области вступит в силу очередной пакет смягчения ограничений, соответствующий документ подписал губернатор региона Василий Голубев.

С понедельника разрешат работу кинотеатров с заполнением залов не более чем на четверть и без открытия точек питания. Также с понедельника возобновят прием клиентов СПА-салоны, бани и сауны.

Говоря о снятии ограничений, Василий Голубев напомнил жителям региона о необходимости соблюдения санитарных мер, введенных из-за коронавируса.

На 11 июля в области выявили 95 новых случаев заражения и 194 - выздоровлений. Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области составил 253 инфицированных на 100 тысяч населения. Всего в области было зарегистрировано 10628 случаев инфицирования и более 7954 выздоровевших. Умер 161 человек, пятеро за последние сутки. Кроме того, впервые за продолжительное время коэффициент распространения коронавируса превысил единицу и поднялся до 1,01.

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