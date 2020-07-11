Кинотеатры и бани начнут работать в Ростовской области с понедельника

На 11 июля в области выявили 95 новых случаев заражения и 194 - выздоровлений. Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области составил 253 инфицированных на 100 тысяч населения. Всего в области было зарегистрировано 10628 случаев инфицирования и более 7954 выздоровевших. Умер 161 человек, пятеро за последние сутки. Кроме того, впервые за продолжительное время коэффициент распространения коронавируса превысил единицу и поднялся до 1,01.