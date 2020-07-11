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Названа причина переноса матча «Ростов» — «Рубин»

11 июля 2020, 06:12
Фото: fc-rostov.ru
Футбольную встречу между командами «Ростов» и «Рубин» приняли решение перенести, сообщается на сайте команды.

Первоначально игру должны были провести 15 июля. Однако дату проведения матча сдвинули на один день.

Встреча будет организована 16 июля в 18.00 мск. Причиной стало то, что из-за плотного расписания матчей система VAR физически не могла быть использована на всех играх тура.

«Теперь есть возможность применить систему VAR на всех матчах», — говорится в публикации.

Добавим, что игра состоится в рамках чемпионата России. Ростовчане сейчас находятся на пятом месте турнирной таблицы, соперник — на девятом.

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