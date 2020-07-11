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Ростовчанин повредил банкомат и воровал из него деньги

11 июля 2020, 07:06
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который повредил банкомат, чтобы воровать деньги, сообщили в региональном УМВД.

Подозреваемый повредил устройство выдачи купюр в банкомате. При попытке снять деньги, они застревали в устройстве.

«После этого посетители уходили искать исправный автомат. Фигурант в это время подходил к терминалу и при помощи проволоки доставал деньги», — сказано в сообщении.

Отмечается, что заявление в полицию написал представитель одного из кредитных учреждений. Правоохранители задержали 29-летнего подозреваемого.

По факту кражи завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет заключения.

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