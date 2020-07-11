Ростовчанин повредил банкомат и воровал из него деньги

Подозреваемый повредил устройство выдачи купюр в банкомате. При попытке снять деньги, они застревали в устройстве.
«После этого посетители уходили искать исправный автомат. Фигурант в это время подходил к терминалу и при помощи проволоки доставал деньги», — сказано в сообщении.
Отмечается, что заявление в полицию написал представитель одного из кредитных учреждений. Правоохранители задержали 29-летнего подозреваемого.
По факту кражи завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет заключения.