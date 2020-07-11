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Ростовчанке Лопыревой указали на неуместную рекламу частных самолетов

11 июля 2020, 09:32
Фото: @lopyrevavika
Подписчики модели Виктории Лопыревой из Ростова-на-Дону раскритиковали ее за рекламу перелетов на частных самолетах, сообщается на странице девушки в Instagram.

Лопырева написала, что во время перелетов может часами рассматривать карту, мысленно прокладывая маршруты. По ее словам, сложно найти человека, который бы летал больше, чем она.

После этого модель дала ссылку на компанию, занимающуюся частными перелетами. Она добавила, что информация может быть полезна не всем.

«Но я точно знаю, что многие, кто меня читают, так же пользуются частными перелетами по стране и за ее пределами», — уточнила ростовчанка.

Однако такая реклама понравилась не всем подписчикам.

«Да, Вик. Особенно сейчас, когда границы все закрыты. Но кому реклама частного самолета из твоих подписчиков будет полезна — большой вопрос», — прозвучало в комментариях.

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