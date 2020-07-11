rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

СМИ сообщили об уходе из ФК «Ростов» Карпина, Арутюнянца и Рыскина

11 июля 2020, 19:47
Фото: telegra.ph
Главный тренер ФК «Ростов», а также президент клуба и инвестор Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин в ближайшем будущем могут покинуть команду, сообщил журналист Иван Карпов.

Он написал в своем telegram-канале, что команда управленцев покинет «Ростов», однако отказался сообщать подробности. «Команда управленцев футбольного клуба „Ростов“ в составе главного инвестора Арутюнянца, главного тренера Карпина и главного менеджера Рыскина — покинет главный клуб Юга Руси. О причинах и обстоятельствах произошедшего — я напишу чуть позже», написал Карпов.

Он также добавил, что российский футбол покинет еще один меценат.

Никто из руководства клуба пока эту информацию не прокомментировал. Однако многие футбольные эксперты назвали сообщение «вбросом».

В апреле 2020 года главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг слухи о своем уходе. Он сообщил, что его контракт рассчитан на пять лет и он никуда не собирается уходить.

Материалы по теме
Карпин сравнил с тюрьмой проживание игроков ФК «Ростов»«Настоящие мужики»: Карпин оценил игру «Ростов» — «Краснодар»
#Новости#Спорт
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00