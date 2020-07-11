СМИ сообщили об уходе из ФК «Ростов» Карпина, Арутюнянца и Рыскина

Он написал в своем telegram-канале, что команда управленцев покинет «Ростов», однако отказался сообщать подробности. «Команда управленцев футбольного клуба „Ростов“ в составе главного инвестора Арутюнянца, главного тренера Карпина и главного менеджера Рыскина — покинет главный клуб Юга Руси. О причинах и обстоятельствах произошедшего — я напишу чуть позже», написал Карпов.
Он также добавил, что российский футбол покинет еще один меценат.
Никто из руководства клуба пока эту информацию не прокомментировал. Однако многие футбольные эксперты назвали сообщение «вбросом».
В апреле 2020 года главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг слухи о своем уходе. Он сообщил, что его контракт рассчитан на пять лет и он никуда не собирается уходить.