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Цены в Ростовской области выросли на 3% с начала года

11 июля 2020, 15:00
Фото: pixabay.com
В Ростовской области рост цен в июне по отношению к началу 2020 года составил 3,1%, говорится в сообщении Ростовстата.

При этом за месяц цены выросли на 0,5%. Продовольственные товары, включая алкогольные напитки, подорожали на 3,6%. При этом сами алкогольные напитки выросли в цене за полгода на 1,9%, а продукты на 5,7%. Наибольший скачок цен отмечается в категории плодоовощной продукции (30,7%) и в категории круп и бобовых (18,5%).

Непродовольственные товары подорожали на 1,7%. Отмечается рост цен на 6,7% на медикаменты, стоимость строительных материалов выросла на 1%, бензин на - 0,8%.

Платные услуги населению выросли на 1,6%. Услуги пассажирского транспорта, а также услуги страхования выросли в цене на 5,1% с начала года, услуги связи подорожали на 9,1%.

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