Цены в Ростовской области выросли на 3% с начала года

При этом за месяц цены выросли на 0,5%. Продовольственные товары, включая алкогольные напитки, подорожали на 3,6%. При этом сами алкогольные напитки выросли в цене за полгода на 1,9%, а продукты на 5,7%. Наибольший скачок цен отмечается в категории плодоовощной продукции (30,7%) и в категории круп и бобовых (18,5%).