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Учителя Ростова поставили «двойку» онлайн-образованию

11 июля 2020, 09:15
Фото: 1Медиаинвест
Учителя Ростовской области поставили дистанционному образованию «двойку», рассказал RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Соизмеряя все плюсы и минусы, переходить на онлайн-образование учителя Ростовской обалсти категорически не желают.

«Мы опросили более восьми тысяч учителей Ростовской области на предмет качества дистанционного образования. Педагоги поставили дистанционному образованию „двойку“ по пятибальной шкале. Это не значит, что онлайн-обучение плохо организовано, но в регионах, особенно „глубинка“ — не совсем готова к этому. Не у всех есть оргтехника, у многих плохой интернет. Но самое важное: нет контакта — нет воспитательного составляющего образования. Через дистанцию сложно удержать внимание ученика, особенно младших школьников», — комментирует спикер.

Роспотребнадзор РФ выпустил особые санитарные правила для школ, детсадов и детских лагерей, готовых работать в условиях распространения коронавирусной инфекции. Детям будут мерить каждый день температуру, в школах и детских садах запретят массовые мероприятия, а аттестацию школьники должны сдавать с соблюдениями социальных дистанций.

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