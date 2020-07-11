Учителя Ростова поставили «двойку» онлайн-образованию

«Мы опросили более восьми тысяч учителей Ростовской области на предмет качества дистанционного образования. Педагоги поставили дистанционному образованию „двойку“ по пятибальной шкале. Это не значит, что онлайн-обучение плохо организовано, но в регионах, особенно „глубинка“ — не совсем готова к этому. Не у всех есть оргтехника, у многих плохой интернет. Но самое важное: нет контакта — нет воспитательного составляющего образования. Через дистанцию сложно удержать внимание ученика, особенно младших школьников», — комментирует спикер.