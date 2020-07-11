Умерших среди ковидных больных в Ростовской области в мае насчитали вдвое больше

Так, по данным ведомства, в Ростовской области за май умерли 56 пациентов с диагнозом коронавирус и еще двое с подозрением на COVID-19, но инфекция у них не была идентифицирована. Еще у десятерых человек коронавирус не указан, как основная причина смерти, однако был отнесен к прочим важным состояниям. Таким образом, по официальной статистике в мае скончались 68 человек, зараженных коронавирусом.
По данным регионального оперштаба, в мае жертвами инфекции стали 29 человек.
Ранее министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская объяснила большой рост смертей среди больных коронавирусом в последние недели. По ее словам, установление окончательного диагноза идет с отсрочкой, а в первые недели пандемии у больных в Ростовской области реже возникали тяжелые осложнения.
Напомним, что на 11 июля в Ростовской области, по данным региональных властей, скончался 161 человек, а смертность составила 1,51%.