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Умерших среди ковидных больных в Ростовской области в мае насчитали вдвое больше

11 июля 2020, 17:35
Фото: pixabay.com
Смертность от коронавируса в мае в Ростовской области оказалась вдвое выше, чем озвучивалось региональными властями ранее, следует из сведений, опубликованных на сайте Росстата.

Так, по данным ведомства, в Ростовской области за май умерли 56 пациентов с диагнозом коронавирус и еще двое с подозрением на COVID-19, но инфекция у них не была идентифицирована. Еще у десятерых человек коронавирус не указан, как основная причина смерти, однако был отнесен к прочим важным состояниям. Таким образом, по официальной статистике в мае скончались 68 человек, зараженных коронавирусом.

По данным регионального оперштаба, в мае жертвами инфекции стали 29 человек.

Ранее министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская объяснила большой рост смертей среди больных коронавирусом в последние недели. По ее словам, установление окончательного диагноза идет с отсрочкой, а в первые недели пандемии у больных в Ростовской области реже возникали тяжелые осложнения.

Напомним, что на 11 июля в Ростовской области, по данным региональных властей, скончался 161 человек, а смертность составила 1,51%.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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