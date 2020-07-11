Умерших среди ковидных больных в Ростовской области в мае насчитали вдвое больше

Так, по данным ведомства, в Ростовской области за май умерли 56 пациентов с диагнозом коронавирус и еще двое с подозрением на COVID-19, но инфекция у них не была идентифицирована. Еще у десятерых человек коронавирус не указан, как основная причина смерти, однако был отнесен к прочим важным состояниям. Таким образом, по официальной статистике в мае скончались 68 человек, зараженных коронавирусом.