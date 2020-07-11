В детсад можно, в кино нет: какие послабления режима произошли в Ростовской области

Еще 3 июля губернатор Ростовской области объявил об очередном смягчении режима с 6-го числа. Согласно подписанному главой региона документу, с понедельника возобновили работу ряд объектов, открытия которых так ждали ростовчане.
Дети под присмотром
Самое главное — с 6 июля в Ростовской области в полном объеме начали работу муниципальные и частные детские сады. Возобновить работу дошкольным учреждениям разрешили при условии соблюдения нескольких требований: детей принимают только со справками, что они не контактировали с инфекционными больными и каждый день измеряют им температуру тела. Тех детей, у которых находят признаки ОРВИ, отправляют домой.
В первый же день послаблений возле детских поликлиник области выстроились очереди из родителей, желающих взять справку в сад. Как возмущались жители региона, за многие годы ничего не изменилось — взять справку без очереди невозможно.
Тем не менее, введенные условия обоснованны: в области коронавирус выявили в 35 детсадах. Заражения произошли в тот момент, когда работали только дежурные группы, случаи заболевания являются практически единичными. Всего заболели 39 человек в разных городах области, в том числе Таганроге, Шахтах и Ростове.
Что еще открыли?
Также с понедельника в области возобновили работу гостиницы и отели, косметические салоны, которые могут оказывать все услуги за исключением СПА-процедур, разрешили посещать пляжи.
Всего в области открыли более 50 пляжей, в Ростове же разрешили посещать только четыре. В связи с регулярными случаями утопления, в том числе возросшим числом утонувших детей, в регионе постоянно проверяют популярные места отдыха у воды.
Кроме того, жителям области разрешили ходить на групповые тренировки составом не более 25 человек и плавать в бассейнах при условии наличия не менее 10 квадратных метров площади зеркала воды на одного посетителя.
«Постепенно мы движемся к нормализации жизни. Но, чтобы этот путь был последователен и необратим, прошу вас по-прежнему соблюдать действующие санитарные правила», — обратился к жителям области Василий Голубев.
Куда нельзя?
Несмотря на смягчения, в области остаются ряд объектов, работать которым пока не разрешили. До сих пор под запретом аквапарки и аттракционы, не работают кафе, рестораны, нельзя проводить массовые мероприятия и концерты.
Что касается театров, то труппам разрешили репетировать без зрителей, но проводить спектакли все еще нельзя. Кроме того, под запретом остается работа кинотеатров.
До сих пор не летают самолеты за рубеж, проводить летний отпуск ростовчанам придется на российских курортах.
На 11 июля в области выявили 95 новых случаев заражения и 194 — выздоровлений. Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области составил 253 инфицированных на 100 тысяч населения. Всего в области было зарегистрировано 10628 случаев инфицирования и более 7954 выздоровевших. Умер 161 человек, пятеро за последние сутки.