В детсад можно, в кино нет: какие послабления режима произошли в Ростовской области

Самое главное — с 6 июля в Ростовской области в полном объеме начали работу муниципальные и частные детские сады. Возобновить работу дошкольным учреждениям разрешили при условии соблюдения нескольких требований: детей принимают только со справками, что они не контактировали с инфекционными больными и каждый день измеряют им температуру тела. Тех детей, у которых находят признаки ОРВИ, отправляют домой.