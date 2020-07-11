В Ростове задержан экс-глава Первомайского района за «недостачу» в казне 14 млн руб

В отношении экс-главы Первомайского района Артура Григоряна возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Телеграм-канал «Выстрел в голову», сообщивший первым о задержании бывшего чиновника, утверждает, что речь идет об ущербе в размере 14 миллионов рублей из-за «непринятия мер по сносу ларьков». В доме задержанного правоохранители провели обыски.