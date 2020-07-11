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В Ростове задержан экс-глава Первомайского района за «недостачу» в казне 14 млн руб

11 июля 2020, 09:15
В Ростове-на-Дону силовики задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна за превышение должностных полномочий, рассказал RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

В отношении экс-главы Первомайского района Артура Григоряна возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Телеграм-канал «Выстрел в голову», сообщивший первым о задержании бывшего чиновника, утверждает, что речь идет об ущербе в размере 14 миллионов рублей из-за «непринятия мер по сносу ларьков». В доме задержанного правоохранители провели обыски.

Источник в силовых структурах региона подтвердил задержание сотрудниками ФСБ Артура Григоряна, мера пресечения ему еще не избрана.

Артур Григорян ушел с поста главы района в январе текущего года, он занимал эту должность с 2016 года. Ранее, в течение десяти лет экс-чиновник руководил предприятием ЗАО «Ростовская станция технического обслуживания автомобилей № 1 Донавтосервис».

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