В Ростове задержан экс-глава Первомайского района за «недостачу» в казне 14 млн руб

В отношении экс-главы Первомайского района Артура Григоряна возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Телеграм-канал «Выстрел в голову», сообщивший первым о задержании бывшего чиновника, утверждает, что речь идет об ущербе в размере 14 миллионов рублей из-за «непринятия мер по сносу ларьков». В доме задержанного правоохранители провели обыски.
Источник в силовых структурах региона подтвердил задержание сотрудниками ФСБ Артура Григоряна, мера пресечения ему еще не избрана.
Артур Григорян ушел с поста главы района в январе текущего года, он занимал эту должность с 2016 года. Ранее, в течение десяти лет экс-чиновник руководил предприятием ЗАО «Ростовская станция технического обслуживания автомобилей № 1 Донавтосервис».