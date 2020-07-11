Вкрутить лампочки и покрасить фонарные столбы на Военведе пообещали власти Ростова

«Мы видим, в каком удручающем состоянии находится район. Нельзя 15 тыс. человек оставить один на один с этой бедой. При том, что жители Военведа — это бывшие и действующие военные. Такое отношение к ним — это просто стыдно», — подчеркнул Юрий Овчинников.