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Вкрутить лампочки и покрасить фонарные столбы на Военведе пообещали власти Ростова

11 июля 2020, 18:00
Фото: rostov-gorod.ru
Первый замглавы администрации Юрий Овчинников назвал удручающим состояние района Военведа, говорится в сообщении городских властей.

Он посетил Октябрьский район и провел там выездное совещание. По словам Овчинникова администрация города приняла эту территорию четыре года назад. Но за это время там было сделано только 10% от запланированного.

«Мы видим, в каком удручающем состоянии находится район. Нельзя 15 тыс. человек оставить один на один с этой бедой. При том, что жители Военведа — это бывшие и действующие военные. Такое отношение к ним — это просто стыдно», — подчеркнул Юрий Овчинников.

Он пообещал, что до конца текущего года большую часть территории Военведа приведут в порядок. Овчинников взял под личный контроль вопросы по межеванию, по определению принадлежности собственности территории, по выделению денежных средств. Кроме того, жителям района пообещали, что в ближайшее время на улицах проведут ревизию фонарных лампочек и покрасят опоры столбов.

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