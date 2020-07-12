Подписчики считают, что Тарасова ждет скамейка запасных на матчах

Тарасов написал, что прилетел в Москву на матч с ЦСКА. Он добавил фото, на котором показал фото с супругой.
«С 1 августа обещают разрешить заполнять стадионы на 50%. Так что с нового сезона заживем, как прежде», — написал футболист.
Однако не все пользователи смогли порадоваться вместе с ним. «Зачем тебе посещаемость? Чтобы 50% стадиона наблюдали, как ты красиво сидишь?», — прозвучало в комментариях.
«Чтобы сидеть там, где сидит он, надо обладать неимоверным талантом. А ты сидишь у себя в офисе и… за тобой никто не наблюдает», — заступился за Тарасова один из подписчиков.
«Такое ощущение складывается, что любимая тебя постоянно сторожит», — написали пользователи.