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Подписчики считают, что Тарасова ждет скамейка запасных на матчах

12 июля 2020, 17:41
Фото: tarasov23/instagram
Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова, который женат на модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону, считают, что его ждет скамейка запасных на следующих матчах, говорится на странице футболиста в Instagram.

Тарасов написал, что прилетел в Москву на матч с ЦСКА. Он добавил фото, на котором показал фото с супругой.

«С 1 августа обещают разрешить заполнять стадионы на 50%. Так что с нового сезона заживем, как прежде», — написал футболист.

Однако не все пользователи смогли порадоваться вместе с ним. «Зачем тебе посещаемость? Чтобы 50% стадиона наблюдали, как ты красиво сидишь?», — прозвучало в комментариях.

«Чтобы сидеть там, где сидит он, надо обладать неимоверным талантом. А ты сидишь у себя в офисе и… за тобой никто не наблюдает», — заступился за Тарасова один из подписчиков.

«Такое ощущение складывается, что любимая тебя постоянно сторожит», — написали пользователи.

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