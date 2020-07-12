Ростовчане заявили об отсутствии света во время жары

Оказались обесточены дома на проспекте Королева. Автор публикации разместил фото термометра, который показывал более 40 градусов.
«На Северном снова нет света, кондиционеры не работают. Люди мучаются от жары», — говорится в подписи к снимку.
Пользователи в комментариях написали, что люди раньше жили без кондиционеров и ничего с ними не случалось. Другие предложили горожанам сходить на прогулку.
«Скоро начнем причитать, что холодно. Наслаждайтесь горячим, душным воздухом», — прозвучало в комментариях.