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Ростовчане заявили об отсутствии света во время жары

12 июля 2020, 15:11
Фото: Ростов Главный - новости Ростов
В Ростове-на-Дону часть города осталась без электричества из-за жаркой погоды, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Оказались обесточены дома на проспекте Королева. Автор публикации разместил фото термометра, который показывал более 40 градусов.

«На Северном снова нет света, кондиционеры не работают. Люди мучаются от жары», — говорится в подписи к снимку.

Пользователи в комментариях написали, что люди раньше жили без кондиционеров и ничего с ними не случалось. Другие предложили горожанам сходить на прогулку.

«Скоро начнем причитать, что холодно. Наслаждайтесь горячим, душным воздухом», — прозвучало в комментариях.

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