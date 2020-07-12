Власти Ростовской области рассказали о новом смягчении ограничений

Глава региона Василий Голубев подписал соответствующий документ. Он разрешил кинотеатрам возобновить работу, однако есть некоторые условия.
«Заполняемость кинозалов не должна превышать 25%. Также нельзя будет купить еду во время просмотра фильма», — уточнил губернатор.
Он добавил, что с понедельника заработают бани, сауны и СПА-центры. Глава региона призвал местных жителей соблюдать меры профилактики.
«Чтобы ситуация нормализовалась, необходимо соблюдать санитарные правила. Это касается общественных мест и работы. В данный момент это важно, нельзя расслабляться», — прокомментировал Василий Голубев.