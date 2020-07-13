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Астрологи дали неутешительные прогнозы ростовчанам на понедельник

13 июля 2020, 06:40
Фото: pixabay.com
Астрологи составили очередной гороскоп и рассказали, что ждет ростовчан в начале недели, говорится на сайте Astrostar.ru.

Овен

У Овнов этот день может сложиться не так гладко, как хотелось бы. Есть вероятность краха хорошо начатого дела в последний момент, что приведет к потере привилегий, надежд или статуса.

Телец

В этот день нельзя брать на себя вину, также надо постараться не дать себя запугать. Следует ответственно отнестись к своему здоровью и не прибегать к преждевременным действиям.

Близнецы

Близнецы могут увидеть неприятные события в жизни других людей, их самих неприятности должны обойти стороной. В этот день лучше не посещать какие-либо мероприятия.

Рак

Не стоит брать на себя обязательства, так как это грозит проблемами. Возможны профессиональные, правовые, организационные сложности.

Лев

В понедельник могут быть препятствия на путях, которые кажутся открытыми. Будут прерваны учебный процесс или познавательное путешествие. Не исключены разочарования.

Дева

Вероятно придется столкнуться со сложностями, если действовать на свой страх и риск. Могут возникнуть проблемы, если довериться не тем людям.

Весы

Весы в понедельник столкнутся с равнодушием людей. В этот день стоит избегать собеседований, презентаций или консультаций.

Скорпион

Скорпионам стоит помнить, что их возможности чем-то ограничены. Есть большая вероятность, что не получится расширить рамки дозволенного.

Стрелец

В этот день энтузиазм Стрельцов натолкнется на серьезный барьер. Помешать планам могут отсутствие денег или другие обстоятельства.

Козерог

У Козерогов может сильно испортиться настроение, если задуманное не будет получаться. Может вернуться знакомый депрессивный фон.

Водолей

Водолеям лучше отказаться от поездок и посещения официальных инстанций. Это связано с тем, что можно столкнуться с препятствиями.

Рыбы

У Рыб могут быть финансовые срывы. Стоит воздержаться от любых покупок и инвестиций.

#Желтые новости
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