Астрологи дали неутешительные прогнозы ростовчанам на понедельник

Овен
У Овнов этот день может сложиться не так гладко, как хотелось бы. Есть вероятность краха хорошо начатого дела в последний момент, что приведет к потере привилегий, надежд или статуса.
Телец
В этот день нельзя брать на себя вину, также надо постараться не дать себя запугать. Следует ответственно отнестись к своему здоровью и не прибегать к преждевременным действиям.
Близнецы
Близнецы могут увидеть неприятные события в жизни других людей, их самих неприятности должны обойти стороной. В этот день лучше не посещать какие-либо мероприятия.
Рак
Не стоит брать на себя обязательства, так как это грозит проблемами. Возможны профессиональные, правовые, организационные сложности.
Лев
В понедельник могут быть препятствия на путях, которые кажутся открытыми. Будут прерваны учебный процесс или познавательное путешествие. Не исключены разочарования.
Дева
Вероятно придется столкнуться со сложностями, если действовать на свой страх и риск. Могут возникнуть проблемы, если довериться не тем людям.
Весы
Весы в понедельник столкнутся с равнодушием людей. В этот день стоит избегать собеседований, презентаций или консультаций.
Скорпион
Скорпионам стоит помнить, что их возможности чем-то ограничены. Есть большая вероятность, что не получится расширить рамки дозволенного.
Стрелец
В этот день энтузиазм Стрельцов натолкнется на серьезный барьер. Помешать планам могут отсутствие денег или другие обстоятельства.
Козерог
У Козерогов может сильно испортиться настроение, если задуманное не будет получаться. Может вернуться знакомый депрессивный фон.
Водолей
Водолеям лучше отказаться от поездок и посещения официальных инстанций. Это связано с тем, что можно столкнуться с препятствиями.
Рыбы
У Рыб могут быть финансовые срывы. Стоит воздержаться от любых покупок и инвестиций.