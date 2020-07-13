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Для Центров занятости в Ростовской области закупят более 20 новых автомобилей

13 июля 2020, 08:53
Фото: pxhere.com
На закупку новых автомобилей для Центров занятости населения в Ростовской области выделили почти 15 миллионов рублей, говорится в документах на портале госзакупок.

Всего по контракту планируется закупка 21 автомобиля, стоимость которых не должна превышать 685 тысяч рублей. Общая стоимость контракта составит максимально 14,3 миллиона рублей.

Автомобили планируется закупить в Центры занятости Ростова-на-Дону, Волгодонска, Зверево, Красного Сулина, Миллерово, Новочеркасска, Новошахтинска, Сальска, Таганрога, Шахт, Боковского, Веселовского, Волгодонского, Дубовского, Зимовниковского, Кашарского, Куйбышевского, Мартыновского, Орловского, Семикаракорского, Чертковского районов.

Автомобили должны быть оборудованы механической коробкой передач, тип кузова — седан. Автомобили должны быть выпущены не позднее 2019 года. Мощность двигателя не должна быть меньше 82 и не больше 120 лошадиных сил.

Источником финансирования выступит бюджет Ростовской области на 2020 год.

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#Новости#Экономика
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