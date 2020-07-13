Для Центров занятости в Ростовской области закупят более 20 новых автомобилей

Всего по контракту планируется закупка 21 автомобиля, стоимость которых не должна превышать 685 тысяч рублей. Общая стоимость контракта составит максимально 14,3 миллиона рублей.
Автомобили планируется закупить в Центры занятости Ростова-на-Дону, Волгодонска, Зверево, Красного Сулина, Миллерово, Новочеркасска, Новошахтинска, Сальска, Таганрога, Шахт, Боковского, Веселовского, Волгодонского, Дубовского, Зимовниковского, Кашарского, Куйбышевского, Мартыновского, Орловского, Семикаракорского, Чертковского районов.
Автомобили должны быть оборудованы механической коробкой передач, тип кузова — седан. Автомобили должны быть выпущены не позднее 2019 года. Мощность двигателя не должна быть меньше 82 и не больше 120 лошадиных сил.
Источником финансирования выступит бюджет Ростовской области на 2020 год.