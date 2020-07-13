К 18 годам лишения свободы приговорили убившего таксиста жителя Новочеркасска

Несколько дней спустя он, не желая оплачивать проезд, нанес таксисту несколько ножевых ранений, от которых последний скончался на месте происшествия. После этого убийца перегнал автомобиль погибшего на другую улицу и скрылся, прихватив телефон и сумку с документами таксиста.