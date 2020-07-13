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К 18 годам лишения свободы приговорили убившего таксиста жителя Новочеркасска

13 июля 2020, 17:50
Фото: pixabay.com
В Новочеркасске вынесли приговор 22-летнему мужчине, ограбившему шиномонтажную мастерскую и убившему таксиста, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Фигурант в марте 2019 года проник в шиномонтажную мастерскую и похитил деньги и имущество на общую сумму в 24 тысячи рублей.

Несколько дней спустя он, не желая оплачивать проезд, нанес таксисту несколько ножевых ранений, от которых последний скончался на месте происшествия. После этого убийца перегнал автомобиль погибшего на другую улицу и скрылся, прихватив телефон и сумку с документами таксиста.

«Суд назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — сказано в сообщении ведомства.

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