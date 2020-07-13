Осторожно, стекло!

Почему же по всей России в последнее время стекольные заводы гибнут с легкостью разбиваемых бутылок? Смоленский завод «Ситалл», Воронежский завод компании РАСКО, завод «Индустрия» в Тверской области… На грани банкротства и Анопинский завод РАСКО во Владимирской области — в знаменитом Гусь-Хрустальном районе…Следующий на очереди в этом грустном списке — бывший завод «Актис» в Новочеркасске Ростовской области. И грохнет тут так, что мало не покажется. Шутка ли, здесь работают около 800 человек. Предприятие делает более миллиарда бутылок в год. Чуть не вся алкогольная и безалкогольная продукция юга России упаковывается в это стекло!