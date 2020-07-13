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Пчелы начали массово гибнуть в Ростовской области

13 июля 2020, 17:13
Фото: pixabay.com
Из-за обработки полей пестицидами в Зерноградском районе Ростовской области начали массово гибнуть пчелы, сообщили владельцы пасек.

Как сообщило ОРТ, пчеловоды винят в этом местный сельхоз-холдинг, без предупреждения отравивший химикатами окрестные поля.

После того, как вертолеты холдинга провели обработку, владельцы пчел каждый день собирают по два-три килограмма мертвых насекомых с каждого улья. При этом отравившиеся пчелы заражают здоровых, также возможно попадание химикатов в мед.

По словам пчеловодов, холдинг оправдывается тем, что он якобы дал объявление об обработке в газете, когда обязан был под роспись предупредить всех пасечников за четыре дня до вылетов.

Кроме того, аграрии заявили. что использовали безопасные вещества, но не назвали, какие. Пасечники сделали анализ отравы и выяснили, что этот препарат французского производства запрещен к использованию в полях Европы и применяется исключительно для травли грызунов и кровососущих насекомых. Отмечается, что вместе с пчелами в районе погибли зайцы, косули и утки.

В 2019 году в некоторых районах Ростовской области пасечники лишились 75% пчел, также погибших от пестицидов.

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