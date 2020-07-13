Пчелы начали массово гибнуть в Ростовской области

Кроме того, аграрии заявили. что использовали безопасные вещества, но не назвали, какие. Пасечники сделали анализ отравы и выяснили, что этот препарат французского производства запрещен к использованию в полях Европы и применяется исключительно для травли грызунов и кровососущих насекомых. Отмечается, что вместе с пчелами в районе погибли зайцы, косули и утки.