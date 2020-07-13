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Полуголые ростовчане появились в душных автобусах

13 июля 2020, 07:12
Фото: vk.com/rostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону увидели в автобусе полуголого парня и связали это с жаркой погодой, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

В автобусе № 42 прокатился парень, на котором были надеты только шорты. Автор публикации решил, что ему стало жарко из-за слишком высокой температуры воздуха на улице и в транспорте. «От жары и отсутствия кондиционеров ростовчане готовы раздеться буквально до трусов», — говорится в публикации.

Некоторые пользователи в комментариях предположили, что мужчина может быть наркоманом. Другие ничего плохо во внешнем виде ростовчанина не увидели.

«Если парень в шортах, то все — сразу нудист? У нас какой-то запрет стоит на ходьбу в шортах без верха?» — прозвучало в комментариях.

Ранее появилась информация, что изнывать от жары в общественном транспорте ростовчанам придется до 2023 года.

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