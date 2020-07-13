Полуголые ростовчане появились в душных автобусах

В автобусе № 42 прокатился парень, на котором были надеты только шорты. Автор публикации решил, что ему стало жарко из-за слишком высокой температуры воздуха на улице и в транспорте. «От жары и отсутствия кондиционеров ростовчане готовы раздеться буквально до трусов», — говорится в публикации.
Некоторые пользователи в комментариях предположили, что мужчина может быть наркоманом. Другие ничего плохо во внешнем виде ростовчанина не увидели.
«Если парень в шортах, то все — сразу нудист? У нас какой-то запрет стоит на ходьбу в шортах без верха?» — прозвучало в комментариях.
Ранее появилась информация, что изнывать от жары в общественном транспорте ростовчанам придется до 2023 года.