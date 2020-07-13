Универсальные лесопожарные модули закупила Ростовская область

«Универсальный лесопожарный модуль на базе трактора МТЗ‑82 предназначен для выполнения профилактических противопожарных мероприятий, лесохозяйственных работ и тушения лесных пожаров путем прокладки заградительных и опорных минерализованных полос, а также для тушения кромки пожаров водой со смачивателями», — сказано в сообщении.
Сейчас в министерстве природных ресурсов и экологии области начали приемку нового оборудования. Также в текущем году для лесного хозяйства уже закупили три противопожарных лесопатрульных комплекса и три универсальных лесопосадочных машины.
В планах полностью обновить парк лесопожарной техники до 2025 года.