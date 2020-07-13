В Батайске потребовалось 12 лет на достройку многоквартирного дома

Многоквартирный дом находится на улице Гастелло, 4б. Долевое строительство началось в 2008 году и было приостановлено через семь лет.
Тогда готовность составляла 28%, новый застройщик пришел на объект в 2018 году. В результате дом сдали на полгода раньше запланированного срока.
«С 2018 года в регионе удалось восстановить права порядка 1,8 тысячи обманутых дольщиков. В новые квартиры в Батайске вселятся более 60 семей, в том числе 16 квартир получат обманутые дольщики», — заявил глава Минстроя региона Сергей Куц.
Отмечается, что сейчас в единый реестр проблемных объектов включены 102 дома.