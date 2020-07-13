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В Китае женщина спровоцировала вспышку COVID-19 из-за поездки в лифте

13 июля 2020, 12:26
Фото: pxhere.com
В Китае в результате поездки в лифте инфицированной COVID-19 женщины спровоцировала вспышку эпидемии в двух больницах и заражению семидесяти одного человека.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, второго апреля в больницу доставили мужчину с инсультом, вызванным осложнениями при COVID-19. В рамках проверочных мероприятий были обследованы все многоэтажные дома, в которых жили все зараженные COVID-19 люди. Так, у одной из жительниц, недавно вернувшейся из США, нашли тот самый штамм, обнаруженный у пациентов.

Со слов самой китаянки, она не вступала в контакт с заболевшими. По мнению специалистов, коронавирус девушка «оставила» на кнопках.

#Новости#Происшествия
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