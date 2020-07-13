В Китае женщина спровоцировала вспышку COVID-19 из-за поездки в лифте

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, второго апреля в больницу доставили мужчину с инсультом, вызванным осложнениями при COVID-19. В рамках проверочных мероприятий были обследованы все многоэтажные дома, в которых жили все зараженные COVID-19 люди. Так, у одной из жительниц, недавно вернувшейся из США, нашли тот самый штамм, обнаруженный у пациентов.