rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове назвали подробности дела против экс-главы района

13 июля 2020, 09:56
Фото: yandex.ru/maps/
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Первомайского района за помощь незаконным торговцам, сообщает региональное УСКР.

По данным следствия, подозреваемый знал, что на территории района незаконно работают 86 торговых точек. Хотя разрешительной документации на эту деятельность у них не было.

«Глава района давал подчиненным указания не наказывать продавцов. В результате бюджет не получал доход от этой деятельности и использования земельных участков», — сказано в сообщении.

После этого завели уголовное дело, максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы. В данный момент проводятся следственные действия.

Ранее появилась информация, что размер ущерба мог составить 14 миллионов рублей.

Материалы по теме
Мошенник 20 раз «сменил пол» для совершения серии киберпреступлений в РостовеМошеннику пришлось 16 раз позвонить ростовчанке, чтобы ее обманутьМошенники в Ростове обманули пенсионеров на миллионы рублей
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00