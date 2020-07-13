В Ростове назвали подробности дела против экс-главы района

По данным следствия, подозреваемый знал, что на территории района незаконно работают 86 торговых точек. Хотя разрешительной документации на эту деятельность у них не было.
«Глава района давал подчиненным указания не наказывать продавцов. В результате бюджет не получал доход от этой деятельности и использования земельных участков», — сказано в сообщении.
После этого завели уголовное дело, максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы. В данный момент проводятся следственные действия.