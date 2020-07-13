Житель Сальска на почве ревности до смерти забил своего собутыльника

«По версии следствия, 10 июля 2020 года подозреваемый, находясь по месту своего жительства в городе Сальске, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникшей ревности к своей сожительнице, нанес 59-летнему знакомому множественные удары руками по телу и голове», — сказано в сообщении ведомства.