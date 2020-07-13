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Житель Сальска на почве ревности до смерти забил своего собутыльника

13 июля 2020, 15:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Уголовное дело завели на 43-летнего жителя Сальска, который из ревности убил своего 59-летнего знакомого, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

«По версии следствия, 10 июля 2020 года подозреваемый, находясь по месту своего жительства в городе Сальске, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникшей ревности к своей сожительнице, нанес 59-летнему знакомому множественные удары руками по телу и голове», — сказано в сообщении ведомства.

От поученных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

На ревнивца завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Фигуранта поместили под стражу, идет следствие.

Ранее трое школьников в Азове до смерти забили мужчину.

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