Житель Сальска на почве ревности до смерти забил своего собутыльника

«По версии следствия, 10 июля 2020 года подозреваемый, находясь по месту своего жительства в городе Сальске, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникшей ревности к своей сожительнице, нанес 59-летнему знакомому множественные удары руками по телу и голове», — сказано в сообщении ведомства.
От поученных повреждений мужчина скончался на месте преступления.
На ревнивца завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Фигуранта поместили под стражу, идет следствие.