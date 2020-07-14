Черчесов заявил, что Дзюба останется капитаном сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба останется капитаном национальной команды, сообщает «Советский спорт», цитируя слова Черчесова, сказанные в эфире телеканала «Матч ТВ».
«У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба, – отметил главный тренер сборной. – Он много забивает и отдает, не случайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, еще по системе «Спартака», тогда видели его потенциал».
3 сентября сборная России должна сыграть на своем поле с командой Сербии в первом матче нового сезона Лиги наций УЕФА.