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Черчесов заявил, что Дзюба останется капитаном сборной России

14 июля 2020, 13:24
Фото: ru.wikipedia.org
Свой первый матч в нынешнем году национальная команда проведет 3 сентября.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба останется капитаном национальной команды, сообщает «Советский спорт», цитируя слова Черчесова, сказанные в эфире телеканала «Матч ТВ».

«У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба, – отметил главный тренер сборной. – Он много забивает и отдает, не случайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, еще по системе «Спартака», тогда видели его потенциал».

3 сентября сборная России должна сыграть на своем поле с командой Сербии в первом матче нового сезона Лиги наций УЕФА.

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