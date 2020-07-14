Черчесов заявил, что Дзюба останется капитаном сборной России

«У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба, – отметил главный тренер сборной. – Он много забивает и отдает, не случайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, еще по системе «Спартака», тогда видели его потенциал».