Единовременную выплату получат российские пенсионеры 1953–1967 годов рождения

Претендовать на выплату могут пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости, включая досрочную. Кроме того, получить доплату могут мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, которые уплачивали страховые взносы на накопительную пенсию в период с 2002 по 2004 год. Также в категорию получателей входят участники программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений.