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Единовременную выплату получат российские пенсионеры 1953–1967 годов рождения

14 июля 2020, 10:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жители России 1953–1967 годов рождения могут получить единовременную выплату к пенсии, сообщили в Пенсионном фонде России.

Как пишет «Экономика сегодня», для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление с пакетом определенных документов в Пенсионный фонд. После одобрения деньги перечислят на карту в течение месяца.

Претендовать на выплату могут пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости, включая досрочную. Кроме того, получить доплату могут мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, которые уплачивали страховые взносы на накопительную пенсию в период с 2002 по 2004 год. Также в категорию получателей входят участники программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений.

Размер выплаты индивидуален, зависит от накопленной на пенсионном счету суммы, в среднем он составит от пяти до 10 тысяч рублей.

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